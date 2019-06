Napoli, donna incinta investita sulle strisce insieme alla figlia

Attimi di paura in Corso Umberto a Napoli, dove nella mattinata odierna, una giovane donna incinta è stata investita da un'auto insieme alla figlioletta. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 9 di stamattina nei pressi di Piazza Nicola Amore, una zona centrale della città partenopea.

La donna è stata travolta da un suv, precisamente un Range Rover, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in compagnia della figlia piccola. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 39 anni, originario di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, che subito si è fermato per prestare soccorso e aiuto. Mamma e figlia sono sbalzate a terra dopo essere state bruscamente colpite e immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza, che ha portato la donna all'ospedale Cardarelli, dove si stanno occupando di lei e del bambino che porta in grembo. La bambina, invece, è stata condotta all'ospedale pediatrico Santobono. Le loro condizioni di salute non sembrano essere molto gravi, ma al momento non sono state ancora fornite comunicazioni ufficiali dagli ospedali sul loro stato di salute e sulle ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche la Polizia di Napoli insieme agli agenti della sezione infortunistica stradale della Polizia municipale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda nel dettaglio, in modo da capire se l'incidente sia avvenuto per una distrazione del guidatore o per altri motivi da appurare. Al momento, comunque, il 39enne alla guida del Range Rover, avrebbe dichiarato di essere stato costretto a sterzare all'ultimo momento per evitare uno scooter sbucato all'improvviso in strada. Per confermare o smentire la versione dell'uomo sarà fondamentale anche visionare i filmati delle telecamere che ci sono in quella zona, che saranno molto utili e importanti per ricostruire i fatti. Dopo l'incidente il traffico è andato in tilt in Corso Umberto, provocando forti rallentamenti alla circolazione.