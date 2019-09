Napoli, donna vittima di uno scippo insegue il rapinatore e lo fa arrestare

La notte scorsa, a Napoli, una donna è stata vittima di uno scippo, che fortunatamente però si è risolto positivamente, nonostante il forte choc. Il fatto è accaduto nel quartiere Fuorigrotta, precisamente in via Cinthia: un ragazzo si è avvicinato ad una donna che stava percorrendo quella strada e le ha strappato con forza la borsa, scappando poi in breve tempo.

La donna, però, nonostante lo spavento, ha deciso audacemente di inseguire il malvivente e ha iniziato così a rincorrerlo. Proprio mentre correvano, un agente della polizia locale di Napoli ha assistito alla scena ed è subito intervenuto per aiutare la povera vittima. Insieme alla donna è riuscito dopo un po' a bloccare il rapinatore, che inizialmente ha tentato di divincolarsi e di fuggire. L'uomo è stato alla fine bloccato dal vigile, che ha poi atteso l'arrivo dei carabinieri, allertati da alcuni passanti che hanno capito ciò che stava succedendo e hanno deciso di aiutare la donna.

Appena arrivati sul posto, i carabinieri della sezione operativa di Bagnoli hanno provveduto ad arrestare il rapinatore, un ragazzo di soli 21 anni residente proprio a Fuorigrotta e già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali. Il 21enne, accusato di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto in caserma e poi in tribunale per il giudizio direttissimo. Dopo la convalida è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?