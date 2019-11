Napoli, entra nella volante e tenta di rubare palina: fermato 28enne

Notte di follia nel cuore di Napoli. Un 28enne residente a Salerno, S. M., è stato arrestato dalla polizia in quanto responsabile di diverse azioni fuorilegge ai danni delle forze dell’ordine.

L’uomo prima ha litigato con una persona in strada, poi ha inveito pesantemente contro gli agenti intervenuti per sedare la discussione e, infine, è entrato da solo nella volante dove ha tentato di rubare la palina di segnalazione. La vicenda si è svolta due notti fa in piazza Municipio, a pochi passi dalla sede del Comune della città partenopea.

Intorno all'1.30 ai centralini della centrale operativa era giunta una segnalazione per una rissa in corso tra due persone. Sul posto, in pochi istanti, sono giunti i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli che hanno individuato i soggetti segnalati al telefono ancora intenti a scontrarsi furiosamente fra loro. Per riportare l’ordine, gli agenti si sono avvicinati, fermando i due per sottoporli ad un controllo.

Durante le operazioni di identificazione, la situazione è improvvisamente degenerata in quanto uno dei due uomini ha iniziato improvvisamente a inveire pesantemente contro gli agenti. Mentre i poliziotti cercavano di calmarlo, il ragazzo con uno scatto fulmineo si è lanciato verso l'automobile di ordinanza, è entrato nell'abitacolo e ha cercato di impossessarsi della palina di segnalazione che era rimasta all'interno. Non si sa per quale ragione volesse prenderla, se per usarla come arma o per qualche altro criminale motivo.

Con grande difficoltà, l’esagitato è stato trascinato fuori dalla vettura e reso inoffensivo. Al termine degli accertamenti di rito, per l’uomo sono subito scattate le manette. L’arrestato, risultato avere precedenti di polizia,ora dovrà difendersi dalle accuse resistenza a Pubblico ufficiale e tentata rapina.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?