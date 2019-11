Napoli, feroce rissa tra stranieri: quartiere del Vasto in ginocchio

Ancora una rissa tra stranieri nelle strade del quartiere del Vasto di Napoli, che fa da sfondo alla inascoltata disperazione dei residenti, costretti a convivere quotidianamente con situazioni del genere.

Sono all'incirca le 21 di venerdì, quando all'incirca 20 extracomunitari iniziano ad urlare ed accapigliarsi in strada per motivi ancora da chiarire. Dalle grida e le minacce si è in breve passati allo scontro fisico vero e proprio, che ha visto coinvolti sia uomini che donne.

Numerose le segnalazioni inoltrate alle forze dell'ordine da parte dei residenti i quali, affacciati al balcone, riprendono le immagini dell'ennesima zuffa tra stranieri, che viene a svilupparsi lungo via Palermo e via Bologna. Sul posto sopraggiungono 3 "gazzelle" dei carabinieri di Napoli, la cui presenza non crea particolare disagio ai facinorosi, che continuano ad inseguirsi, minacciarsi ed azzuffarsi come se nulla fosse.

La situazione è stata riportata alla calma con grande fatica, ma come sempre resta nei residenti l'amarezza per la constatazione che, nonostante grandi proclami fatti a riguardo, il loro abbandono da parte delle istituzioni sia decisamente evidente.

