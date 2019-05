Napoli, i medici: "Noemi è fuori pericolo"

La notizia che tutti aspettavano con grande ansia è finalmente arrivata. Noemi, la bimba di 4 anni rimasta ferita gravemente nel corso di una sparatoria in piazza Nazionale Napoli lo scorso 3 maggio, è stata finalmente dichiarata fuori pericolo.

È quanto si legge nell'ultimo bollettino medico diffuso dai sanitari dell'ospedale Santobono. “La piccola Noemi è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessita di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi “quoad vitam” è sciolta. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 7 giorni” .

"Quoad vitam" è una locuzione latina che significa "per tutto ciò che riguarda la vita". Dunque, secondo i medici del Santobono la vita di Noemi non è più considerata in pericolo imminente. E così, dopo giorni da incubo, familiari, parenti ed amici della piccola paziente possono tirare un sospiro di sollievo.