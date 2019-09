Aggredisce e deruba donna: arrestato un ivoriano a Napoli

Un ragazzo di soli 26 anni, originario della Costa d'Avorio, è stato tratto in arresto a Napoli per tentata rapina. Il giovane straniero ha infatto aggredito una donna nei pressi della stazione per rubarle il telefono. La vittima è una donna di 57 anni, proveniente da Cosenza, che è stata strattonata mentre parlava al telefono poco dopo essere uscita dalla stazione centrale.

Il giovane ivoriano ha infatti individuato la 57enne all'esterno della stazione, mentre era impegnata in una conversazione telefonica. Approfittando della distrazione della donna che camminava e parlava al cellulare contemporaneamente, il malvivente ha pensato di avvicinarsi, sicuro che il colpo sarebbe andato a buon fine. L'ivoriano ha quindi strattonato e afferrato la donna con molta violenza e ha cercato poi di strapparle lo smartphone da mano.

Fortunamente, però, il piano criminale è fallito grazie alla determinazione e al coraggio della 57enne, che ha iniziato a gridare, attirando subito l'attenzione degli agenti della Polizia Ferroviaria di Napoli. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato il giovane, che è stato poi arrestato per tentata rapina e condotto presso le camere di sicurezza della questura.

L'ivoriano, che aveva già a suo carico diversi precedenti penali, è stato giudicato con rito direttissimo e condannato dunque alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. In più dovrà pagare circa 800 euro di multa e gli è stata anche applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.

