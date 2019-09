Napoli, lavavetri urinano e appiccano fuochi in un'aiuola in pieno centro

Episodi di degrado e inciviltà sono putroppo sempre più frequenti nella città di Napoli, dove quasi ogni giorno ormai si è costretti ad assistere a scene di maleducazione e scempio. L'ultimo caso di questo tipo si è verificato nella centralissima Piazza Sannazzaro nella giornata di ieri, utilizzata come luogo di bivacco da alcuni lavavetri abusivi, poco inclini al rispetto delle regole.

Proprio nella famosa piazza di Napoli, infatti, un gruppo di lavavetri ha urinato e appiccato dei fuochi nell'aiuola della Fontana della Sirena, nella più totale tranquillità e senza ricevere alcun tipo di controllo da parte delle forze dell'ordine. Ad aggravare ancora di più la situazione c'è il fatto che tutto ciò si è verificato in una zona centralissima della città, che dista pochi metri dalla collina di Posillipo e dal celebre Lungomare. Si tratta dunque di una piazza simbolo del capoluogo, che andrebbe presidiata dalle forze dell'ordine per impedire comportamenti incivili e irrispettosi come questi, che sono certamente inammissibili e contribuiscono a rovinare il tessuto urbano, oltre che a sporcare l'immagine di Napoli.

Il caso di piazza Sannazzaro è stato denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che da tempo ormai combatte contro maleducazione e inciviltà sul territorio partenopeo. "Siamo all’assurdo, viviamo in un contesto di assoluto degrado, comportamenti del genere vanno vietati in ogni modo. Non lasciamo che la città venga devastata. Chi la vive e la abita, che siano stranieri o nativi, devono rispettarla. E’ inammissibile la deriva che investe una delle piazze simbolo della città. Sorprende l’assenza di controlli e divieti”. “Possibile che si possa accendere un fuoco in una piazza così centrale, si chiedono Borrelli e Caselli, indisturbatamente? Possibile che in una zona nevralgica non sia previsto un presidio delle forze dell’ordine? Rispetto delle regole e buona educazione devono valere per tutti. Tolleranza zero per chi offende la dignità e il decoro delle persone civili”.

