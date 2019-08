Napoli, lite per la viabilità: senegalese accoltella al collo automobilista

Un senegalese di 41 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dalla polizia a Napoli per aver ferito con coltellata al collo un 56enne dopo una banale lite per motivi di viabilità.

Il grave episodio è accaduto nella serata di Ferragosto in largo Sermoneta, animata zona di Mergellina dove ci sono gli chalet. Sul luogo della violenza sono giunti i poliziotti dei Commissariati San Ferdinando e Posillipo, allertati da una segnalazione che denunciava la presenza in strada di uno straniero armato di un coltello.

Gli agenti, in poco tempo, sono riusciti ad individuare e a fermare l’immigrato. Secondo la ricostruzione dei fatti, che si è avvalsa di testimonianze di persone che hanno assistito alla scena, l’extracomunitario si è scontrato prima verbalmente e poi fisicamente con un altro automobilista per futili questioni di viabilità.

Il senegalese, in preda all’ira, ha estratto un coltello e colpito al collo il suo rivale, un 56enne originario di Afragola. La vittima, subito soccorsa, è stata condotta in ospedale per le cure del caso.

Il senegalese è stato sottoposto arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Ieri mattina il fermo è stato convalidato e nei confronti dell'uomo è stata disposta la custodia in carcere.