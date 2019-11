Napoli, nigeriana scatena panico in stazione: finisce in psichiatria

Momenti di forte tensione durante la giornata di ieri nei pressi della stazione centrale di Napoli, dove una cittadina straniera in evidente stato di alterazione psico-fisica ha dato letteralmente in escandescenze, prendendosela con i passanti e scagliando bottiglie di vetro contro un taxi fermo in strada.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, il gravissimo episodio si è verificato in piazza Garibaldi, zona ormai tristemente nota per essere divenuta teatro di disordini e di degrado. Ignote le cause che hanno scatenato la violenta reazione dell'extracomunitaria, risultata poi essere una nigeriana di 39 anni. Pare che inizialmente la donna se la fosse presa, senza alcun evidente motivo, con una guardia giurata in servizio presso la vicina stazione ferroviaria. Dopo aver urlato a squarciagola contro il vigilante, generando più di qualche preoccupazione fra le persone che si trovavano in strada, la 39enne si è rivoltata come una furia anche contro i passanti, cominciando ad insultarli ed a gridare frasi rabbiose nei loro confronti.

Non solo. Ormai in preda alla furia, la straniera ha cominciato a minacciare i presenti brandendo le due bottiglie di vetro che aveva con sé. In breve si è dunque scatenato il panico, con le persone che cercavano di abbandonare rapidamente la piazza. Dopo le intimidazioni, infatti, la straniera è presto passata alle vie di fatto, scagliando con forza le due improvvisate armi contro i passanti. Una delle bottiglie è andata poi ad impattare proprio contro il finestrino di un taxi posteggiato lungo la carreggiata, distruggendo così uno dei vetri della vettura.

I primi ad accorrere sul posto sono stati gli agenti della polizia ferroviaria, richiamati dal frastuono e dalle grida della nigeriana. Con fatica i poliziotti sono riusciti a fermare la 39enne prima che potesse realmente nuocere a qualcuno, ed a condurla presso gli uffici della Polfer. Qui gli agenti hanno tentato di identificare la donna, che tuttavia ha seguitato con il suo comportamento violento, tanto da convincerli a richiedere l'intervento del personale sanitario. Chiamati sul posto, gli operatori del 118 hanno provveduto a caricare in ambulanza la donna, che non voleva saperne di calmarsi, ed a trasportarla al pronto soccorso, dove è stata affidata alle cure dei medici. Al momento la 39enne si trova ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Napoli.

Dai controlli effettuati in seguito circa la sua persona, è emerso che la nigeriana si trova da anni nel nostro Paese.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?