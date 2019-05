Napoli, Noemi migliora ancora: iniziato programma di riabilitazione

Bisogna essere cauti perché la situazione resta delicata ma le notizie che arrivano dall’ospedale Santobono di Napoli lasciano ben sperare. Noemi, la bambina di 4 anni ferita per errore nella sparatoria avvenuta in piazza Nazionale lo scorso 3 maggio, continua a migliorare.

Nel bollettino medico diffuso oggi si legge, infatti, che il quadro clinico della piccola paziente è stabile e in miglioramento. La bimba continua ad essere sedata ma respira in autonomia con il supporto di ossigeno.

Già da ieri, inoltre, l'equipe di fisioterapisti ha avviato il programma per la riabilitazione che la piccina dovrà seguire. La prognosi, ovviamente, resta ancora riservata fino al prossimo bollettino che sarà diramato domani.

Intanto la città continua a stringersi intorno a Noemi e ai suoi familiari. Stamane, infatti, in tutte le chiese del capoluogo si è pregato non solo per la guarigione della piccina ma anche perché la stessa bimba non perda fiducia nel prossimo e nel mondo.