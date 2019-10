Napoli, nuova follia al Vasto: straniero fuori controllo per strada

Non c'è mai pace per i residenti del quartiere del Vasto di Napoli, che devono avere a che fare quotidianamente con scene di degrado e di ordinaria follìa, una situazione intollerabile che va avanti da troppo tempo oramai.

L'ultimo episodio, verificatosi intorno alle 14:00 di domenica, ha visto come protagonista uno straniero in condizioni psico-fisiche decisamente alterate, che ha seminato il panico in mezzo alla strada muovendosi tra via Firenze e via Torino.

Urlando e gesticolando in modo minaccioso contro chiunque gli capitasse a tiro, l'extracomunitario si è presentato scalzo e con un lenzuolo in mano. Mentre barcollava, completamente strafatto, l'uomo ha iniziato ad agitare il telo verso i passanti e gli automobilisti in transito, creando una situazione di pericolo alla circolazione. Il lenzuolo è stato poi avvolto attorno al braccio, mentre il facinoroso cercava di colpire il finestrino di un'auto.

Ma la follia non era che appena iniziata. In altri video caricati sui social dagli abitanti del Vasto, si nota lo straniero mentre a petto nudo tenta di farsi investire da una vettura, sul cofano della quale poi sale, prendendo a pugni il parabrezza.

Una volta sceso, l'extracomunitario riprende a ciondolare in mezzo alla strada, fino ad andare ad infilarsi sotto un'auto posteggiata lungo il marciapiede. L'esasperazione dei residenti del martoriato quartiere di Napoli ha raggiunto il culmine. "Io vorrei sapere chi glieli ha dati i soldi a tutti i pazzi per attraversare il Mediterraneo. Io penso che li hanno sborsati i paesi da cui provengono, per toglierseli dai piedi. Con tante città, proprio qua dovevano capitare?" , si lamenta un utente.

Si sprecano anche i riferimenti al sindaco pro accoglienza De Magistris. Si va da un semplice: "Grazie sindaco" , ad un più ironico e diretto: "Portatelo da De Magistris" . La tranquillità è tornata solo dopo l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine e di un'ambulanza, che ha caricato a bordo lo straniero per portarlo in ospedale. Ma è una calma temporanea, ed i residenti aspettano con timore il prossimo episodio.

