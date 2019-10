Napoli, nuova rissa tra stranieri nel Vasto: residenti esasperati

La zona del Vasto a Napoli ancora al centro dell’attenzione per una brutale rissa scoppiata nella serata di ieri tra una decina di immigrati che stazionavano in strada.

La violenza è avvenuta intorno alle 21 tra via Milano e via Firenze, vie a pochi passi dalla Stazione Centrale della città partenopea. Numerosi extracomunitari, per motivi ignoti, hanno iniziato a fronteggiarsi per le strade del quartiere. Prima sono volati pesanti insulti poi dalle parole si gli stranieri sono passati ai fatti spintonandosi e scatenando la zuffa che ha creato il caos nella zona.

Secondo quanto riferito dai residenti, ormai abituati ad episodi del genere, gli sono rimasti accesi per diverso tempo. Alcune persone che hanno assistito alla scena sono intervenute separando i contendenti. Da quanto si apprende, poco lontano ci sarebbero stati altri momenti di tensione causati sempre da gruppi di immigrati.

Nella sua pagina Facebook, Adelaide Dario del Comitato Vasto- Nolana “Progetto per Napoli” ha commentato amaramente l’ennesimo atto di violenza ad opera di extracomunitari. “Questa dovrebbe essere una domenica normale, restare in casa a riposare godersi la famiglia in Santa pace. Purtroppo x chi vive tra Porta Nolana e quartiere vasto, grazie a questa amministrazione noi resteremo sempre gli ultimi. Buona domenica” .

La stessa Dario ha più volte rimarcato che le risse si scatenano a causa soprattutto dell’alcol che viene venduto a tutte le ore, soprattutto da negozi gestiti dagli extracomunitari che violano le ordinanze comunali. Gli stranieri si ubriacano e danno il via a risse anche per i motivi più banali. La mattina, i marciapiedi sono coperti da una distesa di bottiglie sulla quale è difficile anche il solo camminare.

