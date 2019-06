Napoli, paura in via Toledo: 16enne rischia di soffocare per una reazione allergica

Il pronto intervento degli agenti della polizia di Stato ha evitato, nella serata di ieri, una tragedia nella centralissima via Toledo a Napoli, a pochi passi dalla celebre piazza del Plebiscito.

Gli uomini delle forze dell’ordine, impegnate nel regolare servizio di controllo del territorio, sono riusciti a salvare una ragazza di 16 anni che era improvvisamente crollata a terra a seguito di un malore.

L’intervento è avvenuto intorno alle 21:30 quando gli agenti della volante “Dante 11” del Commissariato di via Tarsia di passaggio in zona sono stati chiamati da un gruppetto di ragazzini che, spaventati, invocavano aiuto.

I poliziotti, raggiunti i minori all’incrocio tra via Toledo e via San Giacomo, hanno rinvenuto una giovane stesa a terra esanime e che respirava a fatica. Senza perdere del tempo prezioso, gli agenti hanno chiamato il 118, già precedentemente allertato dagli stessi adolescenti.

La situazione con il passare dei minuti stava divenendo sempre più critica in quanto la ragazza non riusciva neanche a deglutire. Trascorsi 5 minuti nell’attesa dell’ambulanza, come documentano i verbali dell’intervento, i poliziotti hanno deciso di trasportare con la volante la giovane al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Qui i medici hanno prestato le prime necessarie cure alla paziente accertando una violenta crisi respiratoria in atto causata da una reazione allergica. I sanitari, fortunatamente, sono riusciti a recuperare la situazione stabilizzando il respiro della 16enne, poi raggiunta nel nosocomio dai genitori. Sarebbe bastato qualche minuto di ritardo nei soccorsi e per la minore non ci sarebbero state più speranze.