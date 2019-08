Napoli, pericoloso omicida polacco evade da Poggioreale usando un lenzuolo

Quello di oggi è un giorno che resterà nella storia del carcere di Poggioreale a Napoli. E non per una buona notizia. Dopo cento anni di vita, infatti, si è verificata la prima evasione dal penitenziario partenopeo.

A compiere la clamorosa azione è stato un pericoloso detenuto polacco di 31 anni, R.L., recluso nel padiglione Milano con l'accusa di omicidio aggravato. Lo straniero, sfuggito ai controlli mentre partecipava alla Messa nella cappella dell'istituto circondariale, ha usato una corda di lenzuola per scavalcare il muro di cinta del carcere calandosi all'esterno su via Porzio.

Sul posto sono giunti subito gli uomini della Penitenziaria, della polizia e dei carabinieri. Non è ancora chiaro se l'evaso, arrestato a Napoli il 5 dicembre dello scorso anno, avesse dei complici ad attenderlo all'esterno.