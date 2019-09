Napoli, polizia irrompe alle Case Nuove e trova tre cinesi irregolari

È da tempo che alla Case Nuove i residenti sono costretti a convivere con la prostituzione cinese. Delle minute donne orientali offrono il proprio corpo su corso Lucci, a pochi passi da piazza Garibaldi. "Alcune di loro si propongono anche ai nostri mariti", racconta una donna esausta.

Le meretrici si vendono su strada, sotto i palazzi abitati e incuranti della presenza di bambini. Secondo chi vive in zona, in quella parte del quartiere Mercato ci sono delle vere e proprie case di appuntamento.

In questo clima di esasperazione, non è passato inosservato il blitz della Polizia di Stato in diversi appartamenti occupati da donne originarie della Cina.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, del Reparto prevenzione crimine Campania e il personale della Polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo sul territorio. "Hanno chiuso 10 case chiuse", si vociferava al culmine della loro operazione.

Secondo quanto reso noto dalla Questura di Napoli, nel corso dell’attività i poliziotti hanno controllato due locali abitati da tre cittadine cinesi che, da immediati accertamenti, sono state denunciate per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

