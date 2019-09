Napoli, a Porta Capuana con forbici e lamette: aggredisce due uomini e viene arrestato

A zonzo per Porta Capuana con forbici e lametta. Sotto una delle porte antiche di Napoli, nel cuore della città, un 39enne si aggirava armato. Solo un’aggressione ha permesso di fermarlo e di evitare conseguenze peggiori.

Tunisino, irregolare sul territorio nazionale, ieri sera Arafa Ayman si trovava in piazza San Francesco a Capuana quando lo hanno fermato gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli.

I poliziotti lo hanno visto azzuffarsi con un altro soggetto. Pensavano che si trattasse di una colluttazione. Quando sono intervenuti per sedare gli animi hanno accertato di trovarsi di fronte a un tentativo di rapina in cui la reazione della vittima aveva dato vita allo scontro.

È poi emerso che, poco prima, lo stesso uomo aveva aggredito un'altra persona in soccorso della quale era già giunta una ambulanza del 118. Arafa Ayman, perquisito, è stato trovato in possesso di un paio di forbici ed una lametta. È stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato per lesioni personali.

Con le aggressioni di ieri la zona di Porta Capuana continua a confermarsi terra di nessuno, un posto lasciato in balìa di sregolati, nonostante i numerosi appelli e la disperazione dei residenti e dei commercianti.

