Napoli, rapina in un ufficio postale: nuovo colpo della banda del buco

Un nuovo colpo è stato a messo a segno a Napoli dalla cosiddetta "banda del buco", un gruppo di malviventi che si introduce in attività ed esercizi commerciali passando attraverso un buco dalle fogne. A Napoli sono molte le rapine fatte con questa modalità: l'ultima è avvenuta proprio questa mattina in un quartiere centrale della città.

Alle otto e trenta circa di stamattina, infatti, una banda di rapinatori è entrata nell'ufficio postale di Via Pontano, nella zona di Chiaia. I malviventi, che erano armati, sono riusciti ad entrare nell'edificio attraverso le fogne, e una volta dentro hanno preso in ostaggio la direttrice dell'ufficio per farsi consegnare i soldi. In pochi secondi si è scatenato il panico tra dipendenti e utenti che si trovavano in fila agli sportelli, uno degli impiegati ha anche accusato un malore ed è stato soccorso poco dopo dai sanitari e portato in ospedale. Sul posto sono subito giunti i carabinieri insieme al 118 per prestare aiuto.

In breve tempo comunque i rapinatori si sono dileguati: subito dopo aver messo le mani sui soldi, si sono infatti dati alla fuga. Al momento i carabinieri stanno svolgendo delle indagini e sono sulle loro tracce, anche se ancora non è possibile quantificare l'ammontare del bottino rubato. La rapina di questa mattina purtroppo è solo l'ultima di lunga serie e non rappresenta un caso isolato: proprio ieri pomeriggio infatti si è verificata un colpo dello stesso tipo, eseguito con le medesime modalità, in una banca di Piazza Carità. I malviventi hanno rubato e portato via circa centomila euro e, anche in questo caso, hanno seminato il panico, facendo irruzione con il volto coperto e le pistole in mano. In 24 ore appena, dunque, si sono susseguite ben due rapine in due diverse zone della città e questo è certamente un dato preoccupante per la sicurezza cittadina.