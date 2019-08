Napoli, respinge lavavetri straniero: 67enne massacrato di botte

Una delle situazioni più fastidiose quando si è fermi al semaforo in attesa del verde è quella di essere avvicinati da qualcuno che vuole vendere qualche oggetto, spesso inutile, o pulire i vetri della vettura. Ad un automobilista di 67 anni residente a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, ieri mattina è andata decisamente peggio.

L’uomo è stato aggredito brutalmente da un lavavetri straniero per aver rifiutato di farsi detergere il parabrezza. Come riporta Il Mattino, la vittima ha respinto la proposta dell’immigrato ma quest’ultimo non ha preso bene quel rifiuto.

Lo straniero, in preda all’ira, si è avventato contro il conducente della macchina e lo ha colpito furiosamente al volto. Il malcapitato, dopo l’aggressione, si è presentato all'ospedale Loreto Mare con una copiosa perdita di sangue dal naso e dolori in varie parti del corpo. In accettazione al triage, al 67enne è stato attribuito un codice giallo di media gravità.

I medici, al termine della visita, hanno riscontrato all'automobilista la frattura del setto nasale, contusioni multiple al volto e una costola incrinata.

