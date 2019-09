Napoli, rissa tra immigrati: è ancora terrore nel Vasto

Sicurezza sempre più precaria nel Vasto a Napoli. Come sostengono molti residenti della zona, ormai scoraggiati dalle continue azioni criminali e violente da parte di immigrati, questa zona è ormai diventata terra di nessuno, soprattutto quando cala la sera.

A conferma di ciò vi è la nuova rissa tra immigrati scoppiata nelle serata di ieri nei pressi di via Milano, strada a pochi passi dalla Stazione Centrale.

Diversi extracomunitari iniziano a fronteggiarsi all’esterno di uno dei locali della zona. Prima gli insulti, poi gli spintoni e, infine, il corpo a corpo dove sono volati calci e i pugni. Il tutto mentre i contendenti usavano frammenti di bottiglie come coltelli per ferire i rivali. Nell’aria rimbombano sinistre urla e rumori di oggetti scagliati a terra. Scene di ordinario degrado che nel quartiere si ripetono di continuo e che causano terrore nei residenti.

Il motivo che ha scatenato la rissa non lo si conosce. Ma poco importa. Basta davvero poco, magari anche uno sguardo di troppo, per accendere gli animi di chi si sente padrone della zona.



Questi ultimi sostengono che molti atti violenza siano dovuti al mancato rispetto dei regolamenti da parte di alcune attività commerciali gestite da extracomunitari. I negozi, in barba a tutte le leggi, continuano a vendere alcolici abusivamente e, in alcuni casi, si trasformano in punti di spaccio.

“Ci vuole una nuova ordinanza sindacale, vietare la vendita da asporto e il consumo in strada di bevande alcoliche in vetro. Controlli ad hoc per altri esercizi commerciali che vendono alcolici preparati in casa” , ha dichiarato Adelaide Dario ha dichiarato Adelaide Dario del Comitato Quartiere Vasto.

Gli stranieri danno il via a violenze proprio perché spesso ubriachi. “Già esiste un ordinanza, vieta la vendita di alcolici dopo le 21.00 ma non viene rispettata. Quindi a poco serve se consumano alcolici dalle prime ore del mattino. Chiediamo al comune di intervenire per il bene e la sicurezza di tutti noi residenti” , ha concluso la Dario.

