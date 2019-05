Napoli, ruba cassonetto dei rifiuti e lo trasporta sul motorino

Un furto davvero inusuale quello compiuto da un uomo a bordo di un motorino a Napoli. Il centauro, infatti, ha rubato un cassonetto dell'immondizia, lo ha caricato sul mezzo e, infine, se n'è andato come se nulla fosse.

L’insolito atto criminale, che ha lasciato sgomenti chi ha assistito alla scena, è stato compiuto in via Nuova del Campo, nei pressi dei cimiteri di Poggioreale. La scena è stata ripresa in un video da un cittadino e rilanciato sui social dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

L’esponente politico ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli hanno commentato il raid chiedendosi, stupefatti, come è possibile che si arrivi a rubare un cassonetto della nettezza urbana. E “come è possibile che una persona trasporti un oggetto del genere a bordo di uno scooter?”

I due, oltre ad affermare che il gesto va “ben oltre l’assurdo” , dichiarano che “l’inciviltà è fuori controllo e affermare il contrario significa nascondersi ipocritamente dietro un dito. Occorre fare i conti con la realtà" .