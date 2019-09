Napoli, ruba cellulare e aggredisce agenti: denunciato marocchino

Serata piuttosto movimentata quella di ieri nella zona di Porta Nolana a Napoli, a pochi passi dalla Stazione centrale. Un marocchino ha derubato del cellulare una donna in bar e, poi, ha scatenato una violenta colluttazione con gli agenti di polizia intervenuti per bloccarlo.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, lo straniero con un rapido gesto era riuscito a sfilare il telefono ad una giovane che era seduta al tavolino di un locale con un’amica. Pensando di non essere stato notato, l’extracomunitario ha provato ad allontanarsi dal bar a grandi passi.

Le donne, però, capendo quanto aveva appena compiuto l’immigrato si sono lanciate al suo inseguimento. Per loro fortuna, proprio in quei momenti, nella zona stava transitando una volante dell'Ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli impegnata nel servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno notato le due inseguire un uomo in via Spaventa e, certi di un’azione criminale in corso, sono prontamente intervenuti.

I poliziotti sono riusciti a raggiungere e a bloccare il malvivente in via San Cosmo. Quest’ultimo, però, non si è arreso. Per sfuggire al fermo, infatti, il nordafricano si è scagliato contro gli uomini delle forze dell’ordine. Solo con grande fatica, gli agenti hanno avuto la meglio sullo straniero.

Dagli accertamenti è risultato che il soggetto era un marocchino irregolare sul territorio e con precedenti di polizia. Il nordafricano è stato denunciato per furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale.

