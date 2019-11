Napoli, senza biglietto pestano controllori: prese due colombiane

Pretendevando di viaggiare sulla metropolitana di Napoli pur essendo sprovviste di regolare titolo di viaggio, e quando i controllori hanno osato fermarle per comunicare loro che non avrebbero potuto salire a bordo, si sono scagliate contro di essi con grande veemenza.

L'ennesimo episodio di violenza del genere, che ha visto stavolta come protagoniste due sorelle di nazionalità colombiana, si è verificato durante la serata dello scorso martedì 19 novembre. Le due straniere sono state fermate per un controllo nei pressi dei tornelli della stazione Toledo della linea 1 della metropolitana.

Come consuetudine, gli operatori hanno domandato alle due viaggiatrici di esibire i biglietti necessari per poter usufruire dei servizi del mezzo di trasporto pubblico, una richiesta che ha fatto andare entrambe su tutte le furie.

Con la pretesa di salire ugualmente a bordo della metropolitana, le due hanno reagito con forte ostilità nei confronti dei controllori che impedivano loro il passaggio, urlando insulti ed improperi di ogni tipo. Dopo avere minacciato i due dipendenti dell'"Azienda napoletana mobilità" (Anm), le due colombiane sono passate direttamente alle vie di fatto, prima spintonandoli con forza e quindi aggredendoli.

La scena non è fortunatamente passata inosservata, dato che un uomo che transitava in quegli attimi concitati lungo via Toledo si è fermato, allarmato dal trambusto e dalle grida provenienti dalla vicina stazione.

È stato proprio il testimone della violenza a contattare le forze dell'ordine e ad inoltrare una richiesta di intervento. Sul posto indicato dall'uomo si sono precipitati gli agenti del commissariato di Montecalvario, che hanno raccolto le sue indicazioni e quelle fornite dai controllori per mettersi immediatamente alla ricerca delle due responsabili.

Non ci è voluto molto per rintracciarle, dato che entrambe si trovavano ancora all'interno della stazione. Le due straniere sono state condotte negli uffici del commissariato per le consuete operazioni di identificazione ed incriminazione.

Durante le verifiche è emerso trattarsi di due sorelle di nazionalità colombiana di circa trent'anni, una delle quali regolarmente residente a Napoli. Discorso differente per la congiunta della prima, risultata invece clandestina sul territorio nazionale.

Entrambe hanno ricevuto una denuncia con l'accusa di resistenza, minacce e violenza ad incaricato di pubblico servizio. Per la straniera irregolare arriva anche la contestazione per violazione delle norme sull'immigrazione, a causa di ingresso e soggiorno illegale in Italia.

