Napoli, sequestrato tratto della strada provinciale tra Qualiano e Giugliano

Nelle prossime ore verrà posto sotto sequestro un tratto della Sp1, nella zona compresa Ponte Riccio e la Rotonda Auchan nei comuni tra Qualiano e Giuliano, nel Napoletano. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord in seguito ad un gravissimo incidente stradale avvenuto lungo l'arteria avvenuto nel 2017.

Il sequestro è scattato nell’ambito di una indagine, condotta dal pubblico ministero Giovanni Corona, per accertare eventuali responsabilità sull’incidente mortale.

L’inchiesta è stata aperta dopo che perizie di tecnici nominati dalla Procura hanno attestato come i piloni del sovrastante asse mediano risultino sprovvisti di protezioni di sicurezza. Ciò mette a serie rischio le vite degli automobilisti in caso di perdita di controllo dei veicoli.

Al momento risulta indagato per omicidio colposo anche il responsabile delle strade della Città metropolitana di Napoli. Il sequestro del tratto stradale potrebbe provocare ingorghi.