La banda delle rapine in banca: in due anni svaligiate otto filiali

La Polizia di Napoli, in collaborazione con il Commissariato di Giugliano-Villaricca, ha sgominato una banda di rapinatori specializzati in furti in banca. A finire in manette sono state in tutto sette persone, sei uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 19 e i 26 anni e residenti a Giugliano. L'accusa nei loro confronti è di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati contro il patrimonio, rapina aggravata, lesioni personali aggravate e falso.

Le indagini dei poliziotti hanno avuto origine in seguito ad una rapina avvenuta lo scorso nel gennaio 2018 ai danni del Banco Popolare di Bari a Giugliano. Durante la rapina, i malviventi avevano minacciato i dipendenti con un taglierino e alla fine erano riusciti a portare via un bottino di ben 119.000mila euro. Gli agenti, intervenuti subito dopo il colpo, hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e hanno avviato un'indagine, grazie a cui hanno scoperto l'esistenza di una banda organizzata specializzata in rapine in banca.

Gli investigatori, dopo una serie di approfondite indagini, hanno accertato che la banda è responsabile di ben otto colpi in diverse filiali della provincia di Napoli e Caserta, tutti compiuti a partire dal 2017. La primissima rapina, secondo i poliziotti, è quella risalente al 7 novembre 2017 al Banco Popolare di Bari di Frattamaggiore, dove i rapinatori portarono via ben 73.000mila euro. Successivamente, il 6 febbraio 2018, hanno rubato circa 128.000mila euro in un'altra filiale della medesima banca, questa volta a Succivo, in provincia di Caserta, dove hanno immobilizzato clienti e dipendenti con delle fascette di plastica.

Il 3 maggio 2018 hanno colpito nuovamente a Frattamaggiore, nella stessa banca della rapina precedente, ma in quell'occasione riuscirono a impossessarsi solo di 50 euro. Nei mesi successivi il gruppo di criminali riuscì a mettere a segno altro colpi, tra cui uno a Casoria e un altro a Napoli, in zona Vomero.

Il modus operandi della banda era più o meno sempre lo stesso: alcuni dei componenti facevano irruzione negli istituti creditizi con il volto coperto, poi quasi sempre immobilizzavano i dipendenti per farsi consegnare il denaro (guarda il video). In alcuni casi arrivavano anche a minacciare gli impiegati utilizzando una pistola finta. La banda, composta appunto da 7 soggetti, è stata finalmente sgominata e tutti i componenti sono stati arrestati.

