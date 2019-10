Napoli, spacca vetrine e ruba bottiglie di liquori: fermato cittadino del Ciad

Ha mandato in frantumi le vetrine e ha rubato dei liquori. È successo a Napoli. Sotto i grattacieli del Centro direzionale si muoveva un uomo che pur di fare incetta di bottiglie di alcol ha infranto i vetri esterni di alcuni locali commerciali con un sasso. Lo ha lanciato contro un bar e un altro negozio. Poi sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato.

Accorsi in seguito alla segnalazione di danneggiamento a un esercizio commerciale, i poliziotti del commissariato Poggioreale sono intervenuti al Centro Direzionale durante un servizio di controllo del territorio. Sul posto hanno bloccato un immigrato.

Per danneggiamento, furto aggravato e violazione delle leggi sull’immigrazione clandestina è stato arrestato Mohammed Nimmea, un 28enne proveniente dal Ciad risultato irregolare sul territorio nazionale.

Al calar del sole, con la chiusura di negozi e uffici, il Centro direzionale diventa una zona fantasma dove si riesce ad agire indisturbati. Al buio, tra i grattacieli della cittadella del terziario sono in pochi a passarci. E a rompere il silenzio sono solo folate di vento e le urla di qualche gruppo di ragazzini. È in questo contesto di abbandono in cui si è consumato il furto di bottiglie di liquori. Ma, per fortuna, il caos generato dalla rottura dei vetri non è passato inosservato a chi ha segnalato rumori e movimenti sospetti.

