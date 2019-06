Napoli, straniera nuda sale su un albero in piazza Vittoria e lancia rami sui passanti

Scene di ordinaria follia questa mattina nella centralissima piazza Vittoria a Napoli, proprio a pochi passi dal lungomare e dalla Villa comunale.

Una donna extracomunitaria si è prima denudata e, poi, si è arrampicata su uno degli alberi che sorgono nell’area. La straniera, a quel punto, in visibile stato di alterazione ha iniziato ad urlare e a lanciare rami e fiori sui passanti.

Le gesta sconsiderate dall’immigrata hanno creato intralcio al traffico e richiamato l'attenzione di turisti e cittadini che hanno assistito increduli all’insolita e surreale scena. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto la straniera a compiere il gesto. Sembrerebbe che la straniera abbia 30 anni e che in passato aveva già dato segni di disagio.

Vista la situazione di pericolo per i passanti e per gli automobilisti, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale, un’ambulanza e di vigili del fuoco. Questi ultimi hanno aiutato la donna a scendere dall’albero.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze per nessuno. C’è da scommettere che i napoletani abbiano sfruttano l’occasione per correre in ricevitoria e giocare i numeri al lotto.