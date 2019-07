Napoli, tenta di rubare pistola a un agente: arrestato venditore abusivo

Si aggirava nella stazione centrale di Napoli per vendere abusivamente calzini. Quando gli agenti della Polfer gli hanno chiesto i documenti ha aggredito un poliziotto e ha tentato di rubargli la pistola. L’uomo, un 34enne di origini cubane, è stato arrestato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri.

In uno scalo ferroviario affollato dai viaggiatori, che nelle domeniche del periodo estivo lievitano per la presenza di vacanzieri che si spostano per le ferie, il venditore si muoveva tra la folla proponendo la mercanzia che esponeva tra le mani. E lo faceva con insistenza, importunando gli utenti, secondo quanto hanno potuto osservare i poliziotti poi intervenuti.

Quando gli agenti gli hanno intimato di seguirli in ufficio per espletare tutte le formalità necessarie per l’applicazione della sanzione amministrativa, il sequestro degli articoli in vendita e per emanare un ordine di allontanamento (propedeutico all’irrogazione del Dacur), l’ambulante ha dato in escandescenze. Ha cominciato con l’ostacolare l’attività della polizia, per poi passare ad aggredire fisicamente un agente a cui ha tentato di sottrarre l’arma da fuoco dalla fondina.

L’uomo è stato fermato per tentata rapina, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale. Processato con rito direttissimo, è stato condannato a 2 anni di reclusione e a 600 euro di multa.