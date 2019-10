Napoli, terrore in metro: aggredisce passeggeri e sequestra capotreno

Terrore due sere fa a bordo di un treno metropolitano di Napoli. Un uomo, in evidente stato di alterazione e sanguinante al volto per alcune ferite, ha compiuto azioni che hanno scatenato il panico tra i viaggiatori e poi ha bloccato, sequestrandola, la capotreno che era intervenuta nel tentativo di calmarlo.

Il protagonista della vicenda è un pluripregiudicato napoletano di 45 anni, salito sul mezzo che collega la stazione di Campi Flegrei a quella di Piazza Garibaldi. L’esagitato, per motivi ancora poco chiari, ha iniziato ad aggredire le persone a bordo del treno, prendendo di mira in particolare due ragazze che si trovavano nella stessa carrozza.

Alcuni passeggeri, nonostante il pericolo, hanno provato a difendere le giovani, senza però riuscire nel loro intento. Temendo il peggio, è stata contattata la capotreno che si è subito recata nella carrozza, non prima di aver richiesto telefonicamente l’intervento degli agenti del Compartimento polizia ferroviaria per la Campania.

Anche questo tentativo è fallito. L’uomo, dalla corporatura robusta e della sua statura di circa un metro e novanta, ha bloccato la donna contro le pareti della carrozza, impedendole ogni movimento. La situazione è peggiorata quando il treno è arrivato nella stazione di Piazza Cavour. Il 45enne ha afferrato il braccio la dipendente Trenitalia e l’ha violentemente scaraventata fuori dal convoglio per, poi, trascinarla per alcuni metri sulla banchina.

Fortunatamente per la vittima, in quel momento sono arrivati i poliziotti della Polfer che, con grande difficoltà, sono riusciti a liberare la donna e a bloccare l’aggressore. Condotto negli uffici della Polfer per le procedure del caso, l’uomo è stato sottoposto ad un controllo presso la banca dati delle Forze dell’ordine.

Dagli accertamenti sono emersi a suo carico numerosi precedenti specifici e di polizia. Il pluripregiudicato è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona e resistenza a Pubblico ufficiale e condotto nel carcere di Poggioreale.

