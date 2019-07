Napoli, trascinato per 300 metri da auto dei rapinatori: 23enne ferito in modo serio

I carabinieri della Compagnia Poggioreale stanno indagando su un grave episodio di violenza ai danni di un 23enne incensurato accaduto la scorsa notte in via Fasano a Napoli. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale Loreto Mare con una prognosi 30 giorni per diverse lesioni provocate da una aggressione a scopo di rapina e dal suo successivo tentativo di aggrapparsi all'auto dei malviventi per fermarli e recuperare la refurtiva.

La dinamica è stata ricostruita dalle forze dell'ordine grazie alla testimonianza fornita dalla stessa vittima ascoltato in ospedale per l'avvio delle indagini.

Il ragazzo ha raccontato che la violenza è accaduta intorno alla mezzanotte quando stava tornando a casa nella sua Smart. L’auto sulla quale viaggiava è stata improvvisamente affiancata da una Volkswagen Passat con targa estera, con gli occupanti che lo hanno costretto a fermarsi tagliandogli la strada.

I malviventi, forse stranieri secondo il racconto della vittima, sono scesi dalla vettura ed hanno affrontato il 23enne con una mazza per costringerlo a consegnare loro il cellulare e il portafogli. Il giovane avrebbe provato a difendersi ma alla fine è stato costretto a cedere per evitare gravi conseguenze.

In un estremo tentativo di bloccare i malviventi, il ragazzo si è aggrappato al paraurti della Passat. I rapinatori, però, non si sono fermati ed hanno proseguito la fuga trascinando il giovane sull’asfalto per circa 300 metri.

La vittima, ormai stremata, non è riuscita più a tenersi all’auto ed è rimasto sanguinante a terra, con gravi ferite alle gambe ed escoriazioni su tutto il corpo. Alcuni passanti, terrorizzati da quanto avevano visto, hanno allertato il 118. Sul posto è, così, giunta un’ambulanza che ha soccorso il ragazzo e, poi, lo ha trasportato al Loreto Mare di Napoli. I medici, dopo la visita di controllo, hanno disposto il ricovero con una prognosi di 30 giorni.

I carabinieri che indagano sul caso stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto e dare un volto ai criminali.