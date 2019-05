Affittavano case inesistenti a ignari clienti: nei guai tre donne

Un importante giro di truffe sgominato dai carabinieri a Napoli dove tre donne si facevano dare soldi in cambio di affitto di appartamenti inesistenti. Erano già note alle forze dell'ordine quando sono state arrestate e condotte in carcere, fermate mentre si trovavano tutte e tre dentro una macchina dopo che i militari le avevano notate intorno all'ufficio postale di via Minichini con atteggiamento sospetto. Sono state perquisite e i carabinieri hanno trovato circa 12 Postepay tutte intestate a terzi e 3mila euro in contanti oltre ad un block notes dove le donne tenevano traccia di tutti i pagamenti ricevuti da ignari e un po' sprovveduti cittadini che pensavano di versare le caparre per gli appartamenti che successivamente sarebbero andati ad occupare.

Contratti fittizi mostrati e annunci su vari siti in cui si mostravano case che potevano essere affittate non solo nel capoluogo campano ma in tutta Italia. Una truffa che aveva generato importanti ricavi nelle tasche delle tre. Oltre alla truffa, contestato anche il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento si apprende dal Napoli Today.