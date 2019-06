Napoli, tunisino aggredisce con le forbici due uomini per rubare il loro scooter

Attimi di paura nella mattinata di oggi a Napoli, dove un 32enne di origine tunisina si è reso protagonista di un grave episodio di violenza. L'uomo, un extracomunitario proveniente dalla Tunisia, ha infatti tentato di rapinare due uomini servendosi di un paio di forbici. L'obiettivo del raid era il loro scooter, che l'uomo voleva rubare per poi fuggire.

Il fatto è accaduto questa mattina nel centro di Napoli: il 32enne ha preso di mira due uomini che si trovavano in quel momento a bordo di uno scooter. I due erano fermi in strada, così il rapinatore si è avvicinato a loro brandendo un paio di forbici, con cui li ha minacciati, chiedendo loro di consegnargli subito il ciclomotore. Di fronte alle intimidazioni del tunisino i due centauri hanno deciso di reagire e si sono opposti alla rapina. La reazione inaspettata dei due ha fatto scaturire una collutazione; fortunatamente però, una delle due vittime ha prontamente chiesto aiuto ai carabinieri, che erano da poco giunti sul luogo in cui si stava consumando la violenza.

Gli agenti hanno subito bloccato il 32enne e hanno messo fine allo scontro. Uno dei due uomini aggrediti è rimasto lievato ferito dopo la collutazione, ma per fortuna si riprenderà in breve tempo, mentre l'altra persona coinvolta nella rapina è rimasta illesa. Il rapinatore è stato arrestato con l'accusa di minacce e tentata rapina ed è stato portato nel carcere di Poggioreale, a Napoli.