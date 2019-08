Napoli, turista scippata e trascinata per metri mentre passeggia con le figlie

Un nuovo grave episodio di violenza e criminalità si è verificato in pieno centro a Napoli: la vittima è una turista in vacanza nel capoluogo campano, che ha subito un'aggressione da parte di alcuni malviventi che volevano rubarle la borsa. Il fatto si sarebbe verificato nel pomeriggio di venerdì scorso, intorno alle 15,30, nel quartiere Pignasecca, in zona Montesanto a Napoli.

La donna stava passeggiando in compagnia delle due figlie per le strade del noto quartiere quando è stata improvvisamente avvicinata da alcuni uomini che volevano portarle via la borsetta. Gli scippatori hanno trascinato la malcapitata turista per diversi metri prima lasciarla andare, procurandole diverse fratture, che l'hanno costretta a recarsi immediatamente all'ospedale Pellegrini per ricevere le cure necessarie.

La brutale aggressione subita da questa turista per le strade di Napoli è stata denunciata anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha riportato la vicenda sulla sua pagina Facebook. Borrelli ha espresso solidarietà alla donna e, come in altri casi, ha ribadito nuovamente che la questione della sicurezza a Napoli è un problema urgente, da affrontare in maniera concreta e rapida. Ha, inoltre, sottolineato che atti di violenza come questo appena accaduto sono ormai sempre più frequenti nelle zone centrali della città, soprattutto durante l'estate:" L'atto che si è consumato a Montesanto rappresenta una vergogna, l'ennesimo schiaffio inferto dalla delinquenza alla città. L'emergenza si è addirittura acuita nel periodo estivo, complice le strade meno frequentate a casusa dell'esodo per le vacanze. Stiamo assistendo ad un'inquietante sequenza di atti criminali. Purtroppo le forze dell'ordine, a causa del sottodimensionamento, non riescono a far fronte all'ondata delinquenziale. Il ministro Salvini, promise rinforzi per combattere i fenomeni malavitosi, ma alle sue parole non sono seguiti i fatti".

