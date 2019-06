Napoli, uomo tenta di stuprare ragazzina: paura su una spiaggia di Posillipo

Paura nel pomeriggio di giovedì su una nota spiaggia di Posillipo a Napoli. Un giovane avrebbe tentato di abusare di una ragazzina di 14 anni mentre lei si stava accingendo a fare una doccia. A denunciare il grave episodio è il sindacato di polizia Coisp attraverso il suo segretario provinciale Giuseppe Raimondi.

Fortunatamente, i perversi intenti dello sconosciuto non sono andati a buon fine in quanto l’adolescente ha iniziato ad urlare per la paura. Le grida hanno attirato gli altri bagnanti che in quel momento affollavano il lido: fra questi vi era un ragazzo, qualificatosi poi come poliziotto, il quale è prontamente intervenuto lanciandosi all’inseguimento del malintenzionato che, nel frattempo, si era dato alla fuga.

L’agente, dopo qualche metro, è riuscito a raggiungere e a bloccare il molestatore e successivamente ha chiesto l’ausilio di colleghi per poterlo condurre in ufficio. Qui, dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto.

“Il mio plauso – ha dichiarato Giuseppe Raimondi – va innanzitutto al collega che, nonostante fosse libero dal servizio, non ha esitato un istante ad adoperarsi per inseguire e bloccare quel lestofante il quale, senza il suo provvidenziale intervento, avrebbe certamente portato a compimento un gesto tanto selvaggio quanto vile, la violenza sessuale su una ragazzina”.

“Oggi c’è stata l’ennesima prova di come sia forte il senso del dovere e l’abnegazione al lavoro di quanto siano forti i valori di una società civile quale la nostra dovrebbe essere: l’appartenenza ad un popolo dove certe abusi e soprusi all’insegna della violenza non possono e non devono esistere. Questi, signori cari, sono i valori che hanno mosso un operatore di Polizia in forza presso il Reparto Mobile di Napoli ad intervenire per prevenire il concretizzarsi di un fatto gravissimo, anche in un giorno di meritato riposo, durante il suo tempo libero”, ha inoltre affermato il segretario provinciale Coisp.