Napoli, violenza in piazza Carlo III: giovane aggredito e accoltellato

Ancora un grave ed insensato episodio di violenza tra le strade di Napoli. Questa volta, vittima della folle azione di un gruppo di balordi è stato un ragazzo di 26 anni, risultato in seguito essere incensurato, che è stato ferito alla spalla sinistra con due fendenti.

L’aggressione è avvenuta la scorsa notte intorno alle 2 in piazza Carlo III, tra i quartieri San Carlo all’Arena e San Lorenzo. Non si conoscono ancora con precisione i motivi cha hanno scatenato la violenza. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia Stella, il giovane aveva avuto una discussione, probabilmente per futili motivi, con un passante.

La storia sembrava essersi conclusa lì. Poco dopo, invece, il ragazzo è stato accerchiato e picchiato da un gruppo formato da 8 persone. Una di queste, nel corso della colluttazione, ha estratto un coltello e ha colpito il rivale con due fendenti.

La vittima è stata soccorsa e trasportata immediatamente all’ospedale Loreto Mar. Qui i medici gli hanno medicato delle lesioni che sono state ritenute guaribili in 10 giorni.