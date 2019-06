Nas in azione nel Napoletano: sequestrati dolci, prodotti caseari e pesce avariati

Diversi blitz messi a segno dai carabinieri del Nas in tre città del Napoletano per sequestrare generi alimentari pericolosi per la salute pubblica. Il primo intervento è stato effettuato a San Vitaliano, nel Nolano, in un bar-pasticceria dove sono stati ritirati dal mercato 130 chili di dolci e rustici perché violavano le norme in materia di tracciabilità dei prodotti.

A Nola è stata ispezionata una pescheria, precedentemente segnalata, dove sono stati sequestrati 20 chili di pesce e molluschi, poiché gli ambienti dove erano conservati non garantivano le idonee condizioni igieniche. Il rischio per gli avventori era molto alto, specie per quanto riguarda le cozze, portatrici di malattie come l'epatite virale.

Un terzo intervento, infine, è stato effettuato a Casamarciano. In un caseificio sono stati confiscati 60 chili di prodotti caseari sempre per irregolarità in tema di tracciabilità degli alimenti. Sempre in giornata, i carabinieri del Nas hanno sequestrato anche un grosso quantitativo di vongole pescate alla foce del fiume Sarno e denunciato cinque persone.