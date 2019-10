Nasconde una pistola nella fioriera, scoperto e arrestato

Tenta di nascondere una pistola in una fioriera per strada, ma i carabinieri lo scoprono e lo arrestano. È accaduto a Ottaviano, in provincia di Napoli dove è finito in manette un 32enne del posto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato e quindi bloccato dai militari, impegnati nei consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri sono state le mosse sospette del 32enne. Era impegnato a parlare con un gruppo di persone nell’area di via Ferroviaria nel centro del comune dell’hinterland vesuviano quando ha notato l’avvicinarsi della pattuglia dei carabinieri. A quel punto, per tentare di sfuggire ai controlli e per non destare sospetti s’è avvicinato a un vaso di fiori e ha poggiato al suo interno un piccolo involucro di plastica. Ai militari, però, quella mossa non era sfuggita e così hanno voluto vederci chiaro. Hanno recuperato il “pacco” e all’interno ci hanno trovato una pistola di marca Walther calibro 7,65. L’arma, seppur corredata di caricatore, è risultata essere scarica, priva di munizioni.

Per il 32enne, però, sono scattate le manette. Con l’accusa di detenzione abusiva di arma da fuoco è stato arrestato e quindi trasferito presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale. La pistola, invece, è stata posta sotto sequestro. Toccherà agli esperti di investigazioni scientifiche e balistiche verificare se, ed eventualmente in quale occasione, l’arma sia stata utilizzata per compiere delitti.

