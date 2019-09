Nascondeva pistola e droga in casa: arrestata 47enne napoletana incensurata

Era incensurata la donna di 47 anni di Miano, in provincia di Napoli, arrestata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e per possesso di arma da fuoco illegale. I militari hanno effettuato un blitz nell’abitazione della 47enne dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni.

Nel corso della perquisizione le forze dell’ordine hanno trovato una pistola Beretta modello Cougar 9000S calibro 9, con 11 colpi già inseriti nel caricatore. L’arma clandestina era stata nascosta in bagno, in un armadietto, dietro alcuni prodotti di cosmesi. La droga, invece, era depositata in un altro luogo. la donna non sospettava di essere seguita dalle forze dell'ordine perché non si era preoccupata di occultare il materiale illecito.

Dietro un quadro nella sala da pranzo i carabinieri hanno rinvenuto 341 dosi di Kobret per complessivi 120 grammi, un involucro contenente 57 grammi della stessa sostanza e 3 bilancini di precisione. Per la donna, che operava nel quartiere controllato dal clan camorristico dei Lo Russo, sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere femminile di Pozzuoli, in attesa di giudizio.

