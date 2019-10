Nel bastone nascondeva una lama, denunciato

In casa aveva un bastone che nascondeva una lama, finisce nei guai un 25enne cingalese a Sant’Agnello in provincia di Napoli.

La scoperta porta la firma degli agenti in servizio presso il commissariato della polizia di Stato di Sorrento. I tutori dell’ordine, che erano impegnati nell’ambito di attività di polizia giudiziaria, hanno fatto visita allo straniero per verificare se in casa sua ci fossero armi. Dalle perquisizioni, i loro sospetti si sono rivelati fondati.

Gli agenti, infatti, hanno rinvenuto quello che a prima vista sembrava un elegante bastone da passeggio. È bastato davvero poco a capire, però, che quello non era un semplice accessorio. Si trattava, infatti, di una vera e propria arma: un bastone cosiddetto animato. Sfilandolo, il manico si trasformava nell’elsa di un piccolo stocco. Uno spadino dotato di una lama che è risultata essere lunga circa trentasette centimentri.

Il 25enne cingalese, però, non aveva alcuna autorizzazione a tenere con sé quella che è risultata essere una vera e propria arma bianca. Così i poliziotti non hanno potuto fare altro che sequestrare il bastone e procedere alla denuncia del giovane. Che adesso dovrà rispondere dell’accusa di detenzione abusiva di arma.

