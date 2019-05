Nel furgone c'era il motore di un'auto rubata

Nel cassone del furgone c’era il motore di un’auto rubata: finisce nei guai un 54enne a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

La scoperta porta la firma degli agenti del commissariato locale della polizia di Stato. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri, nel centro del comune dell’hinterland partenopeo.

Tutto è iniziato perché i poliziotti, impegnati in uno dei consueti servizi per il controllo del territorio, hanno notato una manovra azzardata da parte del conducente di un autocarro. Un atteggiamento fin troppo sospetto perché gli agenti hanno notato che appena hanno incrociato il loro sguardo con il mezzo pesante, l’autista ha rapidamente svoltato in una traversa. Imboccandola in controsenso. Tanto è bastato a insospettire i poliziotti che perciò si sono adoperati per raggiungere il mezzo e fermarne la corsa.

Dai controlli è spuntato fuori il motivo di tanta circospezione. Nel cassone del furgone, infatti, i poliziotti hanno scoperto un intero blocco motore di un’automobile che poi, dai controlli effettuati dagli agenti stessi, è risultata essere stata rubata. Ma non è tutto perché il mezzo era senza assicurazione. Così il furgone è stato sottoposto a sequestro mentre il 54enne che era alla guida è stato denunciato con l’accusa di ricettazione.