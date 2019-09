Nel Parco verde di Caivano con un sacchetto di cocaina

Era ferma sulla strada di accesso al Parco verde di Caivano (Napoli). Il suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti. Intercettata in via Circumvallazione Ovest, una donna, Angela D'Amico, è stata quindi sottoposta a controlli. Trovata in possesso di cocaina, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Afragola, ieri sera erano impegnati in un servizio antidroga quando sono intervenuti nel famigerato rione popolare di Caivano.

La donna, alla vista della Polizia, ha iniziato ad agitarsi. I poliziotti hanno provveduto a perquisirla e si è scoperto che nascondeva un sacchetto di cocaina del peso di circa 130 grammi. D’Amico, 45enne con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?