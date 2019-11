Nel trolley 40 chili di hashish: i corrieri nel "Bronx" di Napoli

Stavano transitando con 40 chili di hashish nel viale che attraversa il famigerato Bronx di San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli. Sotto lo sguardo dipinto dei Maradona, Che Guevara e Niccolò dello street artist Jorit, sono stati intercettati dalla polizia con un carico destinato a varcare i confini napoletani.

Nel pomeriggio dello scorso mercoledì, gli agenti del Commissariato San Giovanni erano impegnati in un servizio antidroga quando hanno fermato in viale Due Giugno un’auto con a bordo due uomini noti per diversi precedenti di polizia. Nella macchina i poliziotti hanno trovato un trolley pieno di hashish.

La sostanza stupefacente era suddivisa in 39 involucri, avvolti, ciascuno, in un nastro adesivo. Complessivamente circa 40 i chili di hashish scovati. Sono stati sequestrati insieme a 6 telefoni cellulari e a 640 euro in denaro contante, trovati addosso ai due uomini perquisiti.

Per detenzione i fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati arrestati il 31enne Antonio Capocelli e il 54enne Giuseppe Bertolini. Accertamenti successivi hanno poi permesso agli agenti di fermare un terzo soggetto, ritenuto, in questo traffico intercettato e bloccato dalla polizia, il trasportatore della droga recuperata.

Colui che è considerato il terzo complice è stato bloccato nel porto di Napoli. Era all’imbarco per Palermo quando è arrivata, in supporto alla polizia, la Squadra cinofili della guardia di finanza. L’uomo, un 48enne palermitano, è stato trovato in possesso di 99.770 euro in contanti, denaro ritenuto provento dell’illecita attività. Per lui è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Solo nel pomeriggio precedente, sempre nel quartiere della periferia orientale di Napoli, era stato messo a segno un altro arresto per droga. Ad eseguirlo era stato un poliziotto libero dal servizio del commissariato San Giovanni-Barra. L’agente si trovava in vico II Marina quando ha notato una persona a piedi consegnare a due uomini in sella a uno scooter una bustina di droga in cambio di soldi. Il poliziotto, intervenuto dopo aver chiesto il supporto di una volante, era riuscito a bloccare l'uomo che aveva visto cedere la dose, trovato in possesso di quasi 100 grammi di hashish. Per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato arrestato il 27enne L.H., un cittadino albanese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale.

