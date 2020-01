Nozze trash Colombo-Rispoli, in Procura il neomelodico e il fratello di De Magistris

Due ore di interrogatorio per il cantante neomelodico Tony Colombo che, accompagnato dalla moglie Tina Rispoli e dal suo legale, è stato ascoltato negli uffici della Procura di Napoli in merito alla vicenda del concerto non autorizzato tenutosi lo scorso 26 marzo al Maschio Angioino. Allora fu aperto un fascicolo per un evento che fu organizzato in vista delle nozze trash della chiacchierata coppia celebrate in giorno successivo.

Nello stesso giorno è stato convocato in procura anche Claudio De Magistris, fratello del sindaco Luigi, anch’egli indagato nello stesso procedimento giudiziario, il quale si è difeso dicendo di conoscere Tony Colombo dal 2016 come artista, ma di essersi limitato a dargli un’email istituzionale per una richiesta di flash mob. Del loro matrimonio “trash” a Napoli si parla da più di nove mesi: polemiche, accuse, articoli sui giornali e interviste televisive, fino all’inchiesta sulle autorizzazioni comunali, sembrerebbe mai concesse, per la sfarzosa cerimonia, che vedono coinvolto anche il fratello del sindaco Luigi De Magistris.

Ma chi sono Tony Colombo e Tina Rispoli? Il primo è uno dei cantanti neomelodici più famosi in Italia. Il suo vero nome è Antonino Colombo ed è nato a Palermo, l’11 maggio 1986. Nonostante sia siciliano ha ottenuto il suo successo grazie alla musica napoletana. Il cantante vanta già dodici album discografici registrati in studio, trentotto singoli estratti, comprese cover importanti e una colonna sonora scelta per il film sul pugilato “Tatanka”.

Tony Colombo ha iniziato la sua carriera da piccolissimo. A soli sei anni e davanti a ventimila persone, in occasione di una festa di piazza, Mario Merola si rivolse a lui con solennità e disse: “Da oggi tu sarai Tony. Tony Colombo. E la prossima volta che tornerò a Palermo, tu sarai famoso”. Famoso lo è diventato dopo aver reso pubblica la sua relazione con Tina Rispoli.

La donna, 43enne, è vedova di Gaetano Marino, un boss degli scissionisti di Secondigliano ucciso nel 2012. Tony e Tina si sono sposati il 28 marzo 2019 con una cerimonia a dir poco sfarzosa nel cuore di Napoli, che ha fatto molto discutere sui social e sulle reti televisive nazionali. Il corteo nuziale, con carrozze e giocolieri, ha infatti causato gravi disagi alla circolazione, oltre che lo slittamento di un convegno anti-camorra.



