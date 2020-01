Nozze trash: licenziati 5 trombettisti per danno di immagine

Cinque ispettori trombettisti che suonarono nel corso delle "nozze trash" tra Tony Colombo e Tina Rispoli, sono stati licenziati per disposizione dell'amministrazione penitenziaria. Secondo quanto si apprende dall'agenzia di stampa Ansa, la partecipazione dei cinque ispettori al matrimonio incriminato avrebbe arrecato un importante danno di immagine al corpo di polizia penitenziaria. Sarebbe di conseguenza venuto meno il rapporto di fiducia tra gli ispettori e il corpo di cui facevano parte. La decisione è giunta a quasi 10 mesi dall'evento. Tony Colombo, originario della Sicilia, è uno dei nomi più celebri della canzone neomelodica. Sua moglie Tina Rispoli è invece la vedova del boss Gaetano Marino, detto McKay. Marino, esponente di spicco della camorra napoletana, in quanto boss degli scissionisti, venne freddato a Terracina nell'estate del 2012.

I cinque ispettori della penitenziaria, tutti residenti in Campania, vennero immortalati dai fan durante la loro esibizione nel corso delle nozze trash tra Tony Colombo e Tina Rispoli. Le foto, divenute immediatamente virali sul web, innescarono accertamenti da parte del Dap che, qualche giorno dopo, comunicò ai diretti interessati il provvedimento di sospensione nei loro confronti. Le nozze sollevarono un polverone nell'opinione pubblica, tanto da far scattare indagini da parte della DDA sul concerto andato in scena in piazza del Plebiscito il giorno prima delle nozze trash. È probabile che i cinque siano stati ingaggiati dietro compenso da una non meglio specificata agenzia specializzata nell'organizzazione di eventi. Un pomposo matrimonio quello tra Tony e Tina, caratterizzato dalla presenza di carrozze principesche e da un menù al ristorante a dir poco pantagruelico.

Tony Colombo, celebre cantante neomelodico originario della Sicilia, è descritto come un talento innato nel suo genere, avendo inciso il suo primo lavoro discografico a soli 7 anni, dal titolo A' villeggiante, un successo che all'epoca vendette 23 mila copie. Nonostante la giovane età (è nato nel 1986) Colombo può di conseguenza già vantare un'esperienza pluridecennale in campo musicale. Nel corso dei mesi le nozze trash con Tina Rispoli sono state molto discusse in diversi programmi televisivi come Pomeriggio 5 e Non è l'arena. Rispoli, appartiene ad una famiglia di Secondigliano, conosciuta nel quartiere col soprannome di "Boxer". Sposata in prime nozze con il boss Gaetano Marino, nel 2010 fece molto discutere la presenza di quest'ultimo all'interno del programma di Lorena Bianchetti Canzoni e sfide. In tale contesto, Marino era presente tra gli spettatori mentre assisteva all'esibizione di sua figlia Mary (anche lei cantante neomelodica) che per l'occasione dedicò una canzone al genitore: Lettera a papà.