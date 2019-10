Offre soldi ai carabinieri per farsi rilasciare: pusher denunciato per tentata corruzione

È stato arrestato per spaccio e tentata corruzione un 19enne di Fuorigrotta, quartiere di Napoli, che, per evitare le manette, ha provato ad offrire dei soldi ai carabinieri. Il ragazzo è stato beccato dai militari in possesso di droga e di 3mila euro in contanti. Già qualche mese fa era stato fermato dalle forze dell’ordine perché scoperto a vendere sostanze stupefacenti.

I carabinieri, dati i precedenti, lo seguivano da tempo e l’hanno visto a pochi metri dalla sua abitazione, mentre passava una dose di marijuana a un cliente di 20 anni. I militari lo hanno fermato e perquisito. In tasca aveva 4 grammi di hashish e quasi 3mila euro. I controlli sono stati estesi al suo alloggio, dove c'erano altre 38 bustine di marijuana già pronte per la vendita e un bilancino di precisione.

Una volta portato in caserma il pusher ha provato a convincere i rappresentanti delle forze dell’ordine a rilasciarlo in cambio di soldi. Non voleva essere arrestato per la seconda volta. A quel punto è partita anche la denuncia per istigazione alla corruzione e la situazione del 19enne se è ulteriormente aggravata.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?