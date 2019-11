Casoria, scoperte armi e sfollagente: 232 identificati

Un blitz dei carabinieri di Casoria, del reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno ha permesso di identificare 232 persone, di controllare 174 autovetture, di sequestrare pistole a salve, sfollagente, mazze e martelletti, e di emettere verbali per un importo di 13mila e 800 euro. È questo il resoconto dell’operazione ad alto impatto dei militari in provincia di Napoli, la terza in due mesi. In casa di un 26enne agli arresti domiciliari i carabinieri hanno scoperto, nel corso di una perquisizione, una pistola a salve priva di tappo rosso e sei munizioni, un costoso orologio del quale non ha indicato la provenienza, tre martelletti frangivetro trafugati da treni delle Ferrovie dello Stato, una mazza da baseball di ferro, una di legno e uno sfollagente telescopico. Il tutto è stato sequestrato dalle forze dell’ordine e il 26enne è stato denunciato per ricettazione.

Una 31enne è stata invece segnalata quale assuntrice di droga alla Prefettura. Nel corso della perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di una dose di marijuana e di una di hashish. Due mesi fa, invece, gli agenti del commissariato San Carlo Arena dell’Ufficio prevenzione generale, del Reparto prevenzione crimine della Campania e il personale della polizia locale, con il supporto dei motociclisti del Gruppo intervento territoriale, hanno effettuato un’operazione nel quartiere Sanità di Napoli, sempre sotto controllo da parte delle forze dell'ordine poiché è considerata una delle zone più ad alto rischio criminale.

Durante l’intervento, i poliziotti hanno eseguito 8 perquisizioni domiciliari, hanno identificato 265 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, hanno controllato 116 veicoli e sequestrato 19 motocicli. Sono state inoltre elevate 44 contravvenzioni al codice della strada, di cui 11 per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e denunciate 3 persone per guida senza patente. Poche settimane fa, invece, i carabinieri della compagnia di Casoria e quelli del nucleo cinofilo di Sarno, hanno effettuato due arresti ad Afragola, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Sono stati arrestati un18enne e un 23enne. Durante una perquisizione nelle loro abitazioni, i militari hanno rinvenuto 162 grammi di hashish, 59 dosi di cocaina e 68 bustine di marijuana. Inoltre, sono stati ritrovati 138,50 euro, ritenuti essere entrata dello spaccio. I controlli si sono concentrati nel rione Salicelle e durante il servizio le forze dell’ordine hanno identificato 63 persone ed eseguito 11 perquisizioni domiciliari. In un sottoscala sono state recuperate 15 bustine di marijuana per complessivi 40 grammi.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?