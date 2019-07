Ostruisce con l’auto lo scivolo dei disabili: i residenti gli piazzano un bidone sul cofano

Incurante delle più semplici regole del vivere civile, un automobilista ha parcheggiato la sua vettura davanti ad un cancello, bloccando anche lo scivolo per i diversamente abili. Due gravi infrazioni quelle commesse a Bagnoli, periferia di Napoli, in viale Campi Flegrei, che non sono passate inosservate.

I residenti si sono vendicati e, in maniera provocatoria, hanno posizionato un bidone dell’immondizia sopra al cofano della macchina. Un gesto significativo: nessun danno alla macchina, ma l’umiliazione della pattumiera ad un palmo dal parabrezza.

Qualcuno del luogo, poi, ha fotografato la vettura e l’ha pubblicata sui social network. Tanti i commenti che condannano l’inciviltà dell’automobilista. Nell’immagine si vede la macchina, parcheggiata di traverso, che ostruisce completamente il marciapiede, obbligando i passanti a scendere sulla carreggiata.

Stesso movimento che deve fare chi, costretto su una carrozzina, si trova il passaggio bloccato. La zona è quella della parte alta di viale Campi Flegrei, sulla strada che porta alla stazione della metropolitana, e purtroppo non è raro vedere parcheggiate automobili in quel punto.