"Paga o non rivedi più tua moglie", tre arrestati

“Paga o non vedrai più tua moglie”, ma lui si presenta con i carabinieri: in manette tre persone, due uomini e una donna, a Casalnuovo in provincia di Napoli.

L’operazione porta la firma dei militari della stazione di Afragola e dei colleghi della compagnia di Castello di Cisterna e del battaglione Campania che hanno stretto le manette ai polsi di un 33enne, di una 32enne di Casalnuovo e di un 28enne di Volla.

Tutto è cominciato quando i tre avevano attirato un 31enne e la moglie in casa loro, nel comune dell'hinterland partenopeo. Dato che avevano la pretesa di vantare su di lui un credito, hanno sfoderato una pistola e, sotto la minaccia dell’arma, hanno letteralmente pestato l'uomo. Da lui pretendevano l’immediato saldo del costo di alcuni stupefacenti che l’uomo avrebbe da loro acquistato.

Dopo averlo picchiato, i tre gli hanno intimato di ritornare solo coi soldi. E intanto, fino a che non avesse messo insieme il denaro che gli era stato richiesto, hanno bloccato sua moglie in casa loro. Fino a che non avesse pagato tutto, l’avrebbero trattenuta con loro. Solo dopo aver soddisfatto il debito avrebbe potuto riabbracciarla.

A quel punto, l’uomo s’è rivolto alle forze dell’ordine a cui ha svelato l’accaduto. Ha raccontato per filo e per segno la vicenda, convincendo i carabinieri a entrare subito in azione. I militari, accolta la denuncia del 31enne, hanno fatto irruzione nell’abitazione dei “creditori” e hanno liberato la donna.

I tre sono finiti in manette e, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti in carcere. I due uomini sono finiti nella casa circondariale di Napoli-Poggioreale, la donna è stata portata in quella di Pozzuoli. Tutti e tre rispondono delle accuse di sequestro di persona e lesioni.