Panico all’ospedale Monaldi: un uomo armato fa irruzione in corsia

Attimi di terrore all’ospedale Monaldi di Napoli, dove un uomo si è introdotto all’interno del nosocomio armato e con addosso un giubbotto antiproiettile. È successo tutto in pochi minuti: la persona con la pistola sembrava volesse semplicemente parcheggiare la vettura nello slargo della struttura ospedaliera, dopo essersi presentato come guardia giurata. Quando il personale vigilante in servizio all’ingresso del Monaldi gli ha chiesto il tesserino per identificarlo, l’uomo ha evitato di dare risposte riuscendo a sfuggire ai controlli.

Una volta entrato nei reparti si è recato al terzo piano, tra lo stupore e lo spavento dei presenti. Nel frattempo i vigilanti avevano già avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunte diverse volanti della polizia e gli agenti del commissariato di Napoli sono riusciti a bloccare l’uomo armato. Un pomeriggio ad alta tensione quello trascorso da personale sanitario e utenti nel nosocomio partenopeo. I poliziotti adesso dovranno capire i motivi dell’incursione all’interno dell’ospedale, dopo che avranno identificato la persona con il giubbotto antiproiettile.

Sui social network sono stati pubblicati i commenti di coloro che erano all’interno del nosocomio, i quali hanno raccontato gli attimi concitati, con l’arrivo di dieci volanti della polizia e l’ordine ai presenti di restare chiusi dentro le stanze dei vari reparti, per permettere alle forze dell’ordine di acciuffare l’uomo armato. Per fortuna si è risolto tutto per il meglio, senza danni a persone, grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti. Il Monaldi è una struttura ospedaliera specializzata nella cura delle malattie pneumo-cardiovascolari, che si avvale di tecniche chirurgiche all'avanguardia, quali l'utilizzo di robot. Il sanatorio, situato nella zona ospedaliera di Napoli, è stato fondato nel 1938 col nome di Principe di Piemonte.

Nel 1973 il nome venne cambiato per dedicare l'ospedale a Vincenzo Monaldi, medico e politico specializzato nelle malattie dell'apparato respiratorio. Nell'ambito del riassetto della rete ospedaliera della Regione Campania, il Monaldi, insieme all'ospedale Cotugno, ad indirizzo infettivologico ed epatologico, ed al Cto (Centro traumatologico ortopedico), hanno formato l'Aorn, Azienda ospedaliera dei Colli. La nuova azienda è nata con decreto regionale numero 49 del 27 settembre 2010, per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario. Aver realizzato la fusione tra il Monaldi, il Cotugno e il Centro traumatologico ortopedico si è rivelata nel tempo una scelta importante perché sono state concentrate in una sola struttura gli indirizzi pneumo-vascolare, infettivologico-epatologico e ortopedico-riabilitativo di standard elevato, facendo crescere ulteriormente, grazie all’accorpamento, la qualità complessiva dell’offerta.

