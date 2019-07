Paura a Casoria, enorme voragine inghiotte mezzo per la raccolta del rifiuti

Dramma sfiorato questa mattina nel centro storico di Casoria, comune alle porte di Napoli. In zona San Mauro, infatti, si è aperta improvvisamente una enorme voragine che ha inghiotto un mezzo per la raccolta dei rifiuti di Casoriambiente.

I due dipendenti dell'azienda che erano al lavoro con il mezzo di servizio sono rimasti feriti ma, fortunatamente, le loro condizioni non vengono giudicate gravi. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori per aiutare le persone rimaste coinvolte nell’incidente, i vigili del fuoco e vigili urbani. La strada, per ragioni di sicurezza, è stata immediatamente chiusa. Al momento, inoltre, si lavora per estrarre il mezzo dalla voragine.

A dare notizia dell'accaduto è stato il neo sindaco di Casoria Raffaele Bene tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. "Stiamo valutando il da farsi, nelle prossime ore vi aggiornerò sui provvedimenti adottati" , ha scritto il primo cittadino sottolineando che i due lavoratori non versano in gravi condizioni.

La Protezione civile, sempre sul popolare social, ha invitato i residenti a prestare attenzione agli aggiornamenti sulla viabilità.