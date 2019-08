Paura a Giugliano, esplode una villetta: due feriti gravi

Un'improvvisa e forte deflagrazione ha scosso nel tardo pomeriggio di oggi il piccolo comune di Giugliano, in provincia di Napoli. Intorno alle 18 di oggi pomeriggio si è infatti sentito un forte boato, che è stato avvertito chiaramente dai cittadini del posto ma anche delle zone limitrofe, a cui è poi seguita una forte esplosione.

Inizialmente non era ben chiaro cosa fosse accaduto, ma nel giro di breve tempo è stato diramato un comunicato ufficiale da parte del sindaco di Giugliano, Antonio Poziello. Stando alle parole del primo cittadino, a provocare il boato e poi la deflagrazione sarebbe stato un serbatoio di gpl, che si trova all'interno di un'abitazione in Via Torre Magna, nella zona tra Largo Patria e Varcaturo.

In un secondo comunicato è sempre il sindaco a riferire del ferimento grave di due persone che si trovavano all'interno dell'abitazione al momento dell'esplosione:"Ci sono due feriti gravi, uno trasportato al Cardarelli, l’altro al San Giuliano. L'esplosione ha riguardato una villetta. La causa potrebbe essere una fuga di gas".

Entrambi i feriti, dunque, sono stati trasportati negli ospedali Cardarelli e San Giuliano dove riceveranno le cure necessarie. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco e i tecnici del comune, che stanno al momento effettuando una serie di sopralluoghi e di controlli per ricostruire esattamente la vicenda. Anche se è ancora tutto da verificare e da accertare, sembra che la causa dell'esplosione sia da ricondurre ad una perdita che avrebbe riempito l'aria dell'abitazione di gas, l'esplosione, invece, sarebbe stata provocata da una sigaretta.

Segui già la pagina Napoli de ilGiornale.it?